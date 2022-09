Lazio, senza Immobile tocca a Cancellieri: l'ex Verona in rampa di lancio "alla Mertens"

di Enrico Sarzanini

Il dubbio resta e Sarri se lo porterà almeno fino a domani quando Ciro Immobile effettuerà un altro esame di controllo per sapere se l'edema alla coscia si è riassorbito. Ieri la Lazio ha ripreso la preparazione a Formello in vista del lungo tour de force prima della lunga sosta per i Mondiali, il tecnico non si vuole far trovare impreparato e in vista della gara interna contro lo Spezia sta iniziando a valutare le alternative a Immobile qualora l'attaccante dovesse dare forfait.

Fino a oggi Ciro le ha giocate tutte ma viste le 12 gare in poco più di un mese che attendono la Lazio accelerare il recupero potrebbe essere rischioso per il proseguo della stagione. Il tecnico in attesa di qualche certezza in più sta iniziando a pensare alle alternative che al momento sono tre: Felipe Anderson, Pedro e Cancellieri. Il brasiliano lo scorso anno ha ricoperto in più occasioni quel ruolo, con Pedro dirottato sulla destra. Lo spagnolo può giocare anche da punta centrale ma Sarri lo vede quasi esclusivamente come esterno.



