Il doppio ex Marangon: "Inter, occhio a questa Roma. Mourinho finalmente l'ha fatta diventare squadra"

Uno dei big match di giornata in Serie A sarà senz'altro Inter-Roma. Da una parte i nerazzurri lanciati verso lo Scudetto, dall'altra i giallorossi che provano a continuare la lunga scia di risultati positivi e mettere pressione alla Juventus in chiave quarto posto. A parlarne il doppio ex Luciano Marangon.

Inter-Roma, due squadre con motivazioni diverse. Ma il derby di Coppa può essere stato decisivo per il morale dei nerazzurri?

"Sicuramente le vittorie ti portano ad avere quel di più che ti aiuta ad affrontare il rush finale. Mancano poche partite ormai, se vince al Bologna l'Inter va in testa. E' potenzialmente una stagione strepitosa e meritata".

Certo che anche la Roma arriva da un ottimo momento. Quanto può essere pericolo per l'Inter incontrare una squadra come quella di Mourinho ora?

"Sta crescendo, piano piano sta acquisendo la mentalità del proprio mister. Mourinho è arrivato per un progetto triennale e devo dire che già adesso, tranne qualche dificoltà, è una delle più pericolose. Può mettere in difficoltà questa Inter, anche perché corre ancora per la Champions. La Juventus è lì e ha dimostrato che può vincere e perdere contro chiunque. Per me a San Siro è una partita da tripla, l'Inter è favorita ma l'esito è imprevedibile".

In cosa è cresciuta la Roma?

"E' diventata più squadra. Ogni giocatore è messo nel suo ruolo e finalmente rende bene, merito anche del carattere che gli ha dato Mourinho. E' un allenatore preparato, vincente, sa dove deve lavorare per il futuro. Nessuno si aspettava che vincesse subito, ma se riuscisse ad arrivare quarto sarebbe strepitoso. Anche mancare questo obiettivo ma portare a casa la Conference sarebbe importante. Non è comunque una stagione negativa. E' vero, era partita male ma ora, passo dopo passo, è diventata positiva. Percé la squadra ha preso la mentalità di Mourinho".

Come valuta finora l'annata di Simone Inzaghi?

"Ha vinto la Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, non gli si può dire nulla. Aveva già fatto molto bene alla Lazio e ha dimostrato quest'anno di allenare una big. Si è meritato ampiamente una panchina del genere".

Campionato ancora aperto, se lo aspettava?

"No, anche se poi alla fine abbiamo visto che non c'è più la squadra che domina. Ormai è una corsa a tre, con la Juve ormai fuori dai giochi. E' un campionato molto bello, Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine ma l'Inter con Roma e Bologna si gioca tutto. Se esce indenne con la Roma e vince a Bologna, è la favorita".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA