L'Uomo Ragno fa 60: auguri Walter Zenga

Le tante vite (calcistiche) vissute dall’Uomo Ragno, al secolo Walter Zenga, lo hanno accompagnato fin qui, alla soglia dei 60 anni (percorsi pericolosamente qualche volta). Da quasi due mesi è allenatore del Cagliari, al posto dell’esonerato Maran, ma a parte qualche allenamento, lui in panchina non ci è ancora andato. Portiere dell’Inter (uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Uefa) e della Nazionale. E quel Mondiale di Italia ‘90 perso in quella maledetta semifinale con l’Argentina ai rigori... «Piangere per il calcio? Sì, due volte: quando ho perso la finale di Coppa di Romania col Nacional e a Napoli, quando retocessi con il Crotone. Mi chiusi nello spoglatoio a piangere per 20 minuti...».

Istrionico, ottimo tra i pali (lui dice pure in uscita), ma non era un rigorista: pochissimi penalty parati in carriera. Ora l’avventura a Cagliari, dopo aver girovagato per l’Est Europa e pure in Medio Oriente. E un sogno che finora non si è mai concretizzato: allenare la sua Inter. Qundo venne ceduto alla Sampdoria, con Pagliuca finito in nerazzurro, Walter disse: «Hanno ucciso l’Uomo Ragno...».

Ma in realtà Zenga è come un gattone: ha sette vite. E quella che vuole vivere a Cagliari è solo agli albori. Sulla stagione da portare a termine, non ha mai avuto dubbi, anche in tempi non sospetti: «Stagione da terminare in ogni modo, anche se si dovesse giocare a Ferragosto. Chi se ne frega. Si gioca punto e basta. Sono tornato in Italia e sarò il tecnico del Cagliari. Ho già preparato tutto: dagli allenamenti distanziati alla gestione delle partite in luglio o agosto. Ho allenato sei anni in Medio Oriente, lì si gioca ad agosto a 45 gradi: saprò come si fa, no?». Tanti auguri, Uomo Ragno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 07:05



