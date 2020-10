Sanchez, una Maravilla per l'Inter e per Conte: «Sono pronto per il derby»

Sanchez, una Maravilla per il Cile e per Conte. Due reti nelle ultime 2 gare di qualificazione ai Mondiali con la Roja, la «maglia della Nazionale cucita addosso» (copyright by Reinaldo Rueda, ct cileno) e il primo posto nella classifica dei marcatori all time del Paese andino, con sorpasso a Ivan Zamorano (26 gol a 25), che applaude con un tweet: «Grande Niño , avanti così!». Come Christian Eriksen (già a 2 reti in 2 gare con la Danimarca, in attesa del terzo impegno di stasera contro l'Inghilterra...), anche Alexis Sanchez ha approfittato della pausa per le nazionali per ritrovarsi e mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi 7 impegni (in 23 giorni) con la maglia dell'Inter.

Contro Uruguay e Colombia, il 32enne di Tocopilla si è, infatti, confermato leader e bomber incontrastato e insostituibile (180' in 2 gare, contro i 113' delle prime 3 gare in nerazzurro, una sola da titolare) della Roja, andando a bersaglio in entrambi i match (il primo perso 2-1, il secondo pareggiato 2-2) e reclamando più chances pure in nerazzurro, a cominciare dal derby di sabato con il Milan «perché io sono sempre pronto - ha sottolineato prima di imbarcarsi per Milano - e amo quello che faccio».

Il rientro alla base di Sanchez è, infatti, in programma domani, insieme al connazionale Arturo Vidal, primo marcatore (su rigore, procurato e trasformato) contro la Colombia, e agli altri nerazzurri ancora in giro per il mondo. Per tutti, tamponi all'arrivo, seguiti da allenamenti individuali, in attesa d ell'esito degli esami molecolari previsto per venerdì, a 24 ore dalla stracittadina, per il via libera alla prima seduta settimanale di gruppo agli ordini di Conte. Ma la rincorsa del Niño Maravilla è già iniziata, fermo restando Lukaku e Lautaro (ieri notte gol e assist contro la Bolivia per El Toro) come coppia principe contro il Milan.

Oggi si sono, invece, rivisti ad Appiano Brozovic, Pinamonti e Hakimi. Anche per loro tamponi appena arrivati, come da protocollo, e sgambate in solitaria in attesa del responso di domani. Tra 24 ore, sottoposto a nuovi esami molecolari pure Alessandro Bastoni, trovato positivo al Covid-19 il 6 ottobre e, con le nuove disposizioni, recuperabile per il derby in caso di negatività.

