Il Barça passa all'Old Trafford con un autogol: Shaw condanna il Manchester United

Massimo risultato con il minimo sforzo. Il Barcellona vince 1-0 l’andata dei quarti di Champions League in casa del Manchester United. I blaugrana passano in vantaggio al primo affondo al 12’: Suarez schiaccia di testa un cross di Messi e segna grazie alla sfortunata deviazione di Shaw. L’autorete del difensore viene prima annullata per fuorigioco dall’arbitro Rocchi, su segnalazione del guardalinee, e poi convalidata dal Var. L’Old Trafford si ammutolisce, ma i Red Devils non si arrendano e provano a reagire. La manovra dei ragazzi di Solskjaer è corale e nel secondo tempo aumenta di intensità. Tante le azioni create, pochi i pericoli dalle parti di Ter Stegen, quasi mai impegnato. Martial, Lingard e Pereira, inseriti al posto di Lukaku, Dalot e Rashford, danno più vivacità ai Red Devils, che non trovano il gol del pareggio. Al fischio finale Valverde esulta e guarda con fiducia al match di ritorno del prossimo 16 aprile in Spagna. Al Manchester United servirà un’altra rimonta al Camp Nou, come quella del Parco dei Principi con il Paris Saint Germain agli ottavi di finale. Ultimo aggiornamento: 23:00





© RIPRODUZIONE RISERVATA