«Iker Casillas si veste male, non sa nulla di stile», la risposta dell'ex portiere è impareggiabile

Iker Casillas, criticato per i suoi outfit, decide di rispondere sui social. E lo fa con ironia e con quello stile che gli viene rimproverato di non avere.

Iker Casillas criticato: «Si veste male»

Le critiche all'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola (con cui ha vinto due Europei e un Mondiale) sono arrivate da un programma televisivo in onda su Telecinco, Socialité. L'opinionista Paloma Gonzalez, collaboratrice della conduttrice Maria Patiño, ha analizzato alcuni post social di Iker Casillas, bocciando diversi outfit: «Si veste veramente male, non ha idea di cosa siano la moda e lo stile».

Paloma González, sobre los estilismos de Iker Casillas: “No tiene ni idea de moda” #Socialité583 pic.twitter.com/ScNLSWrBeV — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 30, 2022

La replica di Casillas

La replica di Iker Casillas, uno dei portieri più forti della storia del calcio, non si è fatta attendere. Rispondendo direttamente al tweet della trasmissione, l'ex portiere spagnolo ha pubblicato una foto in cui ha fatto di tutto per scegliere l'outfit meno elegante e più comodo possibile. Una tuta con pantaloni blu e felpa verde, sopra una polo bianca, ed un cappellino giallo. «Spero che tu possa divertirti con questo... io lo chiamo Domingo Piedra. È un omaggio a una grande persona del mio paesino», il commento di Iker Casillas. Tra le risate e il tripudio dei fan.

Espero que te entretengas con este… yo le llamo “Domingo Piedra”. Homenaje a una gran persona de mi pueblo. Buen fin de semana! https://t.co/8qsptuAtS0 pic.twitter.com/fDogc0XPbk — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 30, 2022

