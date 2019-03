Si rivede Mauro Icardi a San Siro, accompagnato da Wanda Nara. L'ex capitano dell'Inter è infatti presente allo stadio per la gara tra i nerazzurri e la Lazio insieme alla moglie-manager. L'argentino, tornato in settimana ad allenarsi con i compagni, non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti per la sfida di stasera ma ha voluto comunque assistere alla gara dalla tribuna. Ultimo aggiornamento: 20:47





