Icardi firma per il Galatasaray, ma Wanda Nara sogna Miami: «Qui è il top e lo vogliono tutti»

Si arricchisce la 'colonia italiana' nel Galatasaray. Dopo il 'napoletano' Dries Mertens, tocca a un altro ex della Serie A, Mauro Icardi, il compito di indossare la maglia della squadra di Istanbul. L'argentino, che non rientra più da tempo nei piani del PSG, secondo quanto riferiscono i media turchi, è atteso in serata nella capitale per essere sottoposto alle visite mediche e poi per firmare il contratto. I dirigenti del Galatasaray puntano anche a un altro colpo: l'attaccante olandese Depay, ex obiettivo della Juventus. In Turchia, ma anche in Russia, il calciomercato estivo si chiuderà l'8 settembre.

ICARDI VOLA VERSO ISTANBUL, LO ATTENDE IL GALATASARAY: WANDA SOGNA MIAMI

Ma Wanda Nara che farà? Del futuro dell'ex centravanti dell'Inter ha parlato da Miami proprio la moglie-agente.

"Ci piace molto qui - ha confessato ai microfoni di 'America Tv' a margine della presentazione della sua nuova linea di cosmetici -. C'è un'incredibile comunità latina e con Mauro abbiamo parlato di un possibile futuro negli Stati Uniti. Sarebbe bello se un giorno potesse giocare con l'Inter Miami, una grande squadra". Un sogno che al momento è destinato a non concretizzarsi, visto che Maurito vola verso la Turchia?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 15:43

