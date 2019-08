Icardi choc: vuole fare causa all'Inter e chiedere 1,5 milioni di euro

Oggi era intervenuto pubblicamente Beppe Marotta: «Sono subentrate grandi difficoltà, mancano due giorni dalla fine del mercato ma sono comunque ottimista e sono convinto che si possa chiudere quella che sembra la telenovela del mercato». Sul piatto le proposte di Monaco e Atletico Madrid, con la Juventus che potrebbe tentare l'offerta dell'ultimo minuto. L'Inter sarebbe pronta anche a prolungargli il contratto per favorirne il prestito in un campionato estero, ipotesi che Icardi comunque non gradisce. Sono ore delicatissime, di valutazioni di vita e professionali, con il club nerazzurro che spera di archiviare definitivamente la questione, mentre l'attaccante argentino fatica ancora ad immaginarsi con una maglia che non sia quella nerazzurra. L'ultimo tassello, forse il più difficile, da sistemare dopo ben nove acquisti. «Credo - spiega Marotta - che abbiamo messo a disposizione di Conte una squadra importante. Ritengo il mercato in entrata chiuso».

Venerdì 30 Agosto 2019, 21:25

