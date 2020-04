Milan, Ibra vuol restare. Ora dipende tutto dal club

Zlatan Ibrahimovic è intenzionato a non lasciare nè il calcio nè il Milan: l’asso svedese non ha in mente di chiudere a Milano la sua carriera e per il prossimo futuro la preferenza sarebbe per i rossoneri. Certo l’emergenza coronavirus scoppiata ha scombinato non poco i piani del giocatore come del club milanese e di tutto il sistema: non è certo così, con lo stop alla stagione (che potrebbe non ripartire o ripartire tardissimo) che la punta di Malmoe vorrebbe mettere la parola fine alla sua super carriera sportiva. Probabile, quindi che Ibra vada avanti in rossonero. Qualcuno suggerisce che non è detto che il fuoriclasse scandinavo finisca proprio a Milano, ma lascia aperta la porta ad altri club di A. Certo, senza Boban i rapporto con il club rossonero è più difficile, considerato che anche il rapporto con Gazidis va costruito davvero. Però, se il campionato ripartisse e il Milan si facesse trovare più che pronto, tutto sarebbe ancora possibile Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 07:00



