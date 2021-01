Ibra, ritorno soft. Calhanoglu cecchino infallibile. Tatarusano parata decisiva

TATARUSANU 7

Si tuffa su ogni pallone come un ragno, la maglia nera lo aiuta sicuramente. Para il rigore a Rincon che lancia il Milan in Coppa.

KALULU 7

Torna nel suo ruolo naturale e fa benissimo. Sempre in anticipo, sempre propositivo e pericoloso.

MUSACCHIO 6

Fa il suo esordio assoluto in questo campionato dopo tanta sfortuna, troppe panchine. Nessun errore per Mateo che può finalmente tornare utile nella corsa scudetto (18’ st Kessie 6: gioca con il fisico).

ROMAGNOLI 6

Zaza lo fa sudare freddo (1 grado di temperatura a San Siro). Ma il capitano riesce sempre a cavarsela, con le buone o con le cattive.

DALOT 6

Comincia a sinistra, finisce a destra. Quando attacca colpisce anche un palo.

CALABRIA 7

E se tornasse a giocare a centrocampo? Non è mai stato un centrale ma ha tutto per esserlo, diventarlo, trasformarsi in qualcosa di diverso. Colpisce un palo (18’ st Theo Hernandez 6: binario di sinistra gelato).

TONALI 6

Ancora una volta non accende la luce del Milan. Si prende pure un giallo.

CASTILLEJO 5

Non è ancora al massimo, non ha ancora recuperato tutte le sue forze. Un tempo basta e avanza, per il momento. Largo ai baby (1’ st Hauge 5: solito grande movimento. Tira anche in porta o almeno ci prova, ma non basta).

BRAHIM DIAZ 6

Ha una grande occasione sul sinistro ma calcia alto. Va in doccia prima degli altri per scelta di Pioli (1’ sts Olzer 6).

RAFAEL LEAO 6

Una di quelle brutte sere da metterlo in castigo. Tante occasioni, tutte sprecate.

IBRAHIMOVIC 6

Una grande occasione sparata alta, di poco, ma anche tanto movimento e qualche giocata per i suoi compagni. Dopo 9 minuti in campionato, 45 in Coppa. E lunedì a Cagliari giocherà tutti i 90’ (1’ st Calhanoglu 7: cambio programmato, quello che non era previsto era che giocasse anche i supplementari e tirasse il rigore della vittoria sul Torino. Ancora una volta dagli 11 metri decisivo).

PIOLI 6,5

<HR0,0.5,4,0>Ora aspetta l’Inter per un altro derby di Coppa Italia. Centoventi minuti più calci di rigori che potevano essere evitati e che ora potrebbero anche pesare sulle gambe e sulla testa del suo Milan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 00:01

