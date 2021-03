Zlatan Ibrahimovic piange parlando del figlio Vincent: «Quando sono tornato in Italia...»

Anche Zlatan Ibrahimovic piange. Accade quando pensa alle lacrime del figlio Vincent, triste per la lontananza del papà impegnato in Italia con il Milan, lontano da casa. «Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui - racconta Ibra in conferenza stampa con la Nazionale svedese - che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene....». Ibra è costretto a fermarsi, la commozione prende il sopravvento e ferma le lacrime con una mano sugli occhi. Il legame con la famiglia è sempre stato molto forte: «Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono...»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 18:32

