Ibrahimovic:«Milan, non so ancora quale sarà il mio futuro»

Zlatan Ibrahimovic ha concesso un'intervista a Svenska Dagbladet queste le sue parole.

Sul Coronavirus: «Ha iniziato a diffondersi anche nel mondo del calcio, di conseguenza hanno chiuso tutte le strutture sportive. E' tragico che i campionati di calcio siano stati fermati, ma dobbiamo tutti rispettare le regole ed essere pazienti. Bisogna trovare una soluzione che faccia del bene a tutti, la salute è la cosa più importante».



Sul futuro della sua carriera e sul Milan, ecco l'Ibra-pensiero: «Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Chi avrebbe potuto prevedere questo coronavirus? Dobbiamo provare a goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi, loro si sentono bene, quindi sto bene». Messaggio criptico, quello di Zlatan. Non ha detto un addio certo al Milan. Ma il suo futuro sembre sempre più lontano dal Diavolo. Soprattutto dopo l'addio dell'amico Boban e quello quasi certo di Paolo Maldini a fine stagione. Chi vivrà, vedrà. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 21:06



