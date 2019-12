Ibrahimovic-Milan, c'è l'accordo: lo svedese in Italia per vestire la maglia rossonera

Il 38enne Ibra, reduce dall'esperienza nel campionato americano, vestirà nuovamente da gennaio la maglia rossonera, come già accaduto tra il 2010 e il 2012. Il Milan è anche a un passo da Mohamed Elneny, centrocampista egiziano di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Besiktas. La conferma arriva dal padre del calciatore, intervenuto a Sada Al Balad Tv: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas, ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan”.

Giovedì 26 Dicembre 2019, 17:04

, ci siamo. L'attaccante svedese è vicinissimo al club meneghino: raggiunta l'intesa economica sulla base di un contratto di sei mesi, ora le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell'affare.Il sì di Ibra anon è mai stato, infatti, in discussione: corteggiato anche dale dal, il bomber 38enne aveva deciso di tornare inper indossare solo la maglia rossonera.