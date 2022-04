Milan, Ibra continua il recupero e lancia messaggi: «Smetto quando voglio»

Per smettere c'è ancora tempo. È questo il nuovo messaggio di Zlatan Ibrahimovic al Milan e a chi crede che per lui sia arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Invece no. E sul proprio profilo Twitter, Ibra lo fa capire chiaramente con un video nel quale calcia in porta alcuni palloni con questo messaggio netto: «Decido io quando fermarmi, così come decido che il pallone giallo ti colpirà».



Il ginocchio dell'attaccante svedese va meglio e la sua condizione viene valutata giorno dopo giorno. Un recupero per Roma sembra ancora impossibile ma per la Fiorentina ci sarà e forse anche dal primo minuto. Il Milan ha bisogno di lui. Lo ha dimostrato anche nella brutta notte del derby che ha escluso la squadra di Pioli dalla possibilità di vincere la Coppa Italia.



Allo stadio Olimpico con la Lazio tornerà invece Ante Rebic: gli esami a cui si è sottoposto il croato hanno dato esito negativo. Intanto, proseguono i contatti con l'entourage di Origi. Un colpo a parametro zero che non esclude l'arrivo di un altro grande attaccante. Intanto, è scoppiata la polemica dei tifosi rossoneri dopo la rete annullata di Bennacer nel derby. Dall'errore di Serra in Milan-Spezia a un rigore non dato contro la Juve per un fallo di Alex Sandro su Calabria, tanta ironia sul web.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 08:19

