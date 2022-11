Ibanez nel mirino, offese social dopo l'errore nel derby. La moglie sbotta: «Non avete il diritto di insultare»

di Francesco Balzani

Insulti, offese e anche prese in giro alla famiglia. Bruna Kisner, compagna di Roger Ibanez e mamma dei suoi due figli, non ci sta. Dopo l'errore al derby, evidentemente, qualcuno sui social da una parte e dall'altra del tifo capitolino ha superato il limite e il difensore brasiliano, come spesso accade in questi casi, ha dovuto subire l'onta della gogna social. Oggi Mourinho lo ha difeso in conferenza stampa, adesso invece è stata la sua compagna a voler prendere la parola su Instagram: «Basta insulti e offese agli atleti e alle loro famiglie». Un monito necessario in epoche in cui è facile nascondersi dietro una tastiera.

Ibanez, lo sfogo della moglie su Instagram

Queste le parole di Bruna, la compagna di Ibanez, in inglese su Instagram: «Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il diritto di oltrepassare una certa soglia. Smettetela di pensare di avere il diritto di farlo. Parlate così tanto di essere scortesi e non vi accorgete di quanto siete stati sgradevoli voi. Risparmiatevi questo male. Vedo persone che non capiscono niente di questa faccenda imprecare e parlare solo per attirare l'attenzione».

«Riflettete sui vostri atteggiamenti e notate come siete stati superficiali, vuoti e con un cuore pieno di rabbia e malvagità. Siate rispettosi con le persone. Non mi piace parlare di queste cose, ma credo ci sia un limite a tutto. Capisco il vostro dispiacere e anche la rabbia di alcuni fan. Ma bisogna capire che errori e fatalità succedono e possono succedere a tutti. Siate rispettosi e non siate maleducati. Risparmiatevi questo male», conclude.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 18:43

