Hysaj, furia social contro il suo "Bella Ciao". Domani visite per Luka Romero

Elseid Hysaj canta "Bella ciao" e si scatena una polemica social nel mondo lazio. Infatti il neo acquisto nella cena di squadra di ieri sera ha preso parte al rito di iniziazione che consiste nel cantare una canzone davanti a tutti. Elseid Hysaj è salito sulla sedia, ha aperto il cellulare per lo spartito e ha canta “Bella ciao”. Video innocentemente immortalato e ricondiviso sui social anche da alcuni compagni di squadra come Luis Alberto. Fra i commenti, però, si è scatenato il panico: «Devi romperti tutto subito. Ma le sai le origini del nostro club o sei di Livorno? Come sei venuto, te ne puoi andare dalla Lazio», è il tono e il concetto espresso da una minoranza di tifosi laziali.

Tutte le radio e i siti hanno rimosso la story, così come ogni compagno di squadra, ma tanti sostenitori vogliono stargli vicino e lo difendono, gridando allo scandalo: «Non sono sinonimi, Lazio e fascismo. Fuori la politica dal calcio». Anche perché il terzino aveva intonato il ritornello ispirandosi alla famosa serie cult “La casa di carta” ed è stato addirittura costretto a spiegarlo.

