Hubner: «Lotta scudetto bellissima. Vedo il Milan favorito su Inter e Napoli, ma occhio alla Juve»

Tatanka Hubner, il ritorno del superbomber di provincia. Giudice della volata per il titolo, una chiaccierata sul tricolore a 360 gradi.

Si aspettava una lotta scudetto così serrata?

«Ma sì, visti i valori di Milan, Napoli e Inter ero abbastanza convinto potessero arrivare a giocarsela fino all’ultimo. Sicuramente, e per fortuna, è un campionato molto più livellato rispetto a quelli passati».

Non manca la Juve?

«Certo, infatti mi aspettavo di vederla in lotta per il titolo. Tuttavia, nonostante la distanza dal primo posto sia abbastanza ampia (7 lunghezze, ndr), con i 3 punti nulla è scontato. E poi c’è il fattore legato alle squadre cosiddette provinciali: nessun campo è semplice».

Chi è realmente favorito?

«Il Milan. E la classifica lo testimonia».

Quali possono essere gli uomini chiave nella lotta al titolo?

«Non uno, ma la squadra. Il singolo diventa grande se è supportato dal collettivo».

Come mai l’Inter è in calo?

«Ha un fisiologico momento d’appannamento. L’impegno in Champions, soprattutto quello recente con il Liverpool, presumo le abbia tolto diverse energie mentali e fisiche».

Che partita sarà Juventus-Inter?

«Molto, molto bella. I nerazzurri devono assolutamente vincere per continuare a giocarsi il titolo, mentre i padroni di casa hanno forse l’ultimissima chance per riallacciarsi al treno scudetto».

Passiamo alle note dolenti: dopo l’eliminazione mondiale, da dove deve ripartire il calcio italiano?

«Dai settori giovanili. Dobbiamo dare più occasioni ai nostri ragazzi per far sì che giochino con costanza e facciano realmente esperienza».

Perché bomber come Immobile o Berardi, con l’Italia steccano?

«L’attaccante, chiunque esso sia, fa benissimo quando il collettivo gli permette di tirare in porta. Nei club d’appartenenza, spesso, il gruppo gioca per il singolo mentre in Nazionale è una situazione completamente differente».

Le piace Scamacca?

«È un giovane e bisogna farlo crescere. È necessario dargli il tempo per giocare con costanza, confermarsi e, ovviamente, pure sbagliare. Poi, dopo un paio di stagioni da titolare in serie A, potremo dare un vero giudizio».

Oggi, in Italia, c’è un giocatore che somiglia a Dario Hubner?

«Ognuno di noi è unico. Coi suoi pregi e i suoi difetti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA