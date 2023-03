Hitlerson identificato, il tifoso è un tedesco simpatizzante della Lazio: rintracciato grazie alle telecamere dell'Olimpico

di Redazione web

Il tifoso con la maglia "Hitlerson 88" fotografato durante Lazio-Roma è stato identificato dalla polizia. Si tratta come anticipato questa mattina anche da Repubblica, di un ragazzo tedesco simpatizzante della Lazio, scovato grazie alla visione dei filmati delle telecamere dell'impianto sportivo.

L'uomo è stato identificato insieme con altre due persone e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende, il tedesco sarebbe entrato allo stadio senza la maglietta che è stata poi indossata solo a derby cominciato.

Cori antisemiti, la Lazio all'attacco: «Ci costituiremo parte civile»

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva espresso l'indignazione per l'accaduto. «Chi sbaglia paga - ha detto -, e per far questo serve più tecnologia negli stadi». La Lazio, dal canto suo, ha annunciato che si costituirà parte civile promettendo il divieto di accesso allo stadio per i responsabili.

Roberto Gualtieri, ha definito gli episodi «un'infamia a cui bisogna reagire con grande compattezza». «L'antisemitismo che alcuni pensano sia una goliardia da stadio - ricorda il primo cittadino - ha portato lutti inauditi e non solo lontano, ma nelle strade della nostra città dove ci sono ancora le pietre d'inciampo».

