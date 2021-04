Gonzalo Higuaín, morta la mamma Nancy: lottava da quattro anni contro un tumore

È morta la mamma di Gonzalo Higuaín. L'ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan, ha annunciato sui social della scomparsa dell'amata madre Nancy Zacarìas, artista e pittrice argentina di origini palestinesi, a causa di un tumore contro il quale stava combattendo ormai da 4 anni.

La donna era sposata con il calciatore Jorge Higuaín, terzino che giocò a lungo in patria prima di alcune esperienze in Europa. E durante la stagione 87/88, a Brest, in Francia, nacque Gonzalo. Da sempre legata al mondo dello sport, Nancy era figlia di Santos Zacarías, un leggendario maestro di boxe argentino e sorella di Claudio, un difensore del San Lorenzo.

Da qualche mese le condizioni della donna erano peggiorate, per questo Gonzalo si era recato in Argentina nonstante il lockdown.

