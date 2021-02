Hellas Verona-Juventus, le probabili formazioni: qualche dubbio per Juric, tante assenze per Pirlo

"Bentegodi" campo ostico per la Juventus, se i bianconeri devono affrontare l'Hellas Verona. Innanzitutto dal punto di vista storico: un solo successo negli ultimi sei incroci, l'1-3 del 30 dicembre 2017 con reti di Matuidi, Caceres e doppietta di Dybala. Poi c'è il presente. Gli scaligeri, sotto la guida di mister Ivan Juric, stanno facendo un ottimo campionato, ma se la Vecchia Signora non vuole lasciar scappare ancor di più soprattutto l'Inter in chiave scudetto è pressoché costretta a vincere questa sera (ore 20.45). Nonostante le numerose assenze.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

Dybala, decisivo nel match di oltre tre anni fa, è uno dei tanti indisponibili per Andrea Pirlo. L'elenco viene completato dallo squalificato Danilo e dagli altri infortunati Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Morata. L'emergenza per l'allenatore della Juventus è soprattutto in difesa. Al fianco di Demiral e De Ligt dovrebbe essere adattato Alex Sandro, soluzione più gettonata rispetto all'inserimento del giovane Dragusin. Per il resto sembrano esserci pochi dubbi. Sulle fasce Chiesa e Bernardeschi, a centrocampo Bentancur, Rabiot e McKennie, con Ramsey destinato a cominciare la sfida in panchina, "fuori quota" in mezzo ad una nidiata di Under 23 convocata da Pirlo per far fronte alle copiose defezioni. Scelte obbligate anche in attacco, con Kulusevski seconda punta in appoggio a Cristiano Ronaldo, capocannoniere del campionato con 18 gol in 19 presenze. CR7, a 765 gol in carriera, sta per raggiungere Pelé, a quota 767 secondo le statistiche storiche più accreditate.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'HELLAS VERONA

Ivan Juric sa come si fa a mettere in difficoltà la Juventus: l'ha battuta la scorsa stagione al "Bentegodi" e ha pareggiato all'andata a Torino 1-1, venendo raggiunto da Kulusevski al 77' dopo il gol al 60' di Favilli. Il presente vedrà i gialloblù concedere (anche per l'indisponibilità di Kalinic) un'altra chance da titolare a Lasagna, dopo le clamorose occasioni non sfruttate sabato scorso a Marassi contro il Genoa. Alle spalle dell'ex Udinese agiranno Barak e Zaccagni, entrambi autori di un campionato sinora di eccelso livello. Sembrano ancora esserci tre ballottaggi in casa Hellas Verona: Ceccherini-Magnani in difesa, Veloso-Ilic a centrocampo, Lazovic-Dimarco sulla corsia mancina.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

