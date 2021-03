Hellas-Verona alle 15, le probabili formazioni: Juric conferma tutti, emergenza totale in attacco per Pioli

Le sfide al “Bentegodi” contro l'Hellas fanno riaffiorare ricordi non troppo lusinghieri nei tifosi del Milan, che sul campo dei gialloblù perse gli scudetti del 1973 e del 1990. Da qui l'espressione “fatal Verona”. Questo però è il passato. Il presente vede la squadra di Ivan Juric autrice di un ottimo campionato attendere quella di Stefano Pioli in totale emergenza a causa degli infortuni.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'HELLAS VERONA

Gli scaligeri preparano lo sgambetto al Diavolo, per continuare a sognare un posto in Europa. Alla vigilia il tecnico Juric ha lasciato intendere che confermerà la formazione che ha vinto nettamente a Benevento nel turno infrasettimanale. Ancora con Lasagna (sbloccatosi al “Vigorito”) al centro dell'attacco, spalleggiato da Barak e Zaccagni, che stanno avendo un'altissima costanza di rendimento. Sulle fasce Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. In mezzo le geometrie di Miguel Veloso e gli inserimenti di Tameze. In difesa, davanti a Silvestri, agiranno Magnani, Gunter e Ceccherini, quest'ultimo favorito su Lovato.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

A Stefano Pioli, nel reparto offensivo, non bastavano le defezioni di Ibrahimovic (sarà a Verona a sostenere la squadra dopo la fine dell'esperienza al Festival di Sanremo), Mandzukic e Calhanoglu. Si è aggiunto in rifinitura un nuovo stop per Rebic, sofferente per un'infiammazione all'anca destra. Tutto il peso dell'attacco sarà così sulle spalle di Rafael Leao, prima punta reduce dalla non brillante prova di mercoledì con l'Udinese. Ma il tecnico del Milan non ha alternative. Alle spalle del portoghese dovrebbe esserci il terzetto Castillejo-Krunic-Saelemaekers, con Hauge e Brahim Diaz risorse a gara in corso. Problemi anche a centrocampo per la perdurante assenza di Bennacer. Tonali, non al meglio, stringerà i denti e sarà del match al fianco dell'indispensabile Kessie. Pioli ha possibilità di scelta solo in difesa e la sfrutterà lanciando la coppia Tomori-Romagnoli e preservando Kjaer per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United a Old Trafford.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao. All.: Pioli.

