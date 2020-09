«Han venduto in Qatar, la Juve ha violato la risoluzione Onu contro la Corea del Nord»

Chi si ricorda di, attaccante nordcoreano passato da Cagliari, Perugia e Juventus? A 22 anni, dopo aver fatto bene in B a Perugia ma passato sostanzialmente nell'anonimato in Serie A, lo scorso gennaio il club bianconero lo ha ceduto al Qatar Al-Duhail. E proprio questa operazione può diventare un caso: secondo le Nazioni Unite infatti la Juventus avrebbe violato le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.Secondo, gli Stati membri avrebbero dovuto rimpatriare i nordcoreani che lavorano all'estero entro dicembre 2019. Ma «solo circa 40» nazioni hanno presentato rapporti sulle misure di espulsione. L'Onu denuncia infatti come ilvolte a frenare il suo programma nucleare superando un limite alle importazioni di petrolio e inviando i suoi lavoratori all'estero., il Consiglio di sicurezza aveva subito contattato l’Italia in merito al trasferimento del calciatore in Qatar, a gennaio 2020, ma lo stesso trasferimento non è stato poi annullato. La Juve, ma lo ha invece spedito altrove un mese dopo. Un trasferimento che, secondo l'Onu, viola la risoluzione.