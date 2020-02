«Haaland fu proposto due anni fa alla Roma, costava 4 milioni. Ma Monchi disse di no»

Il re di Dortmund campione di salto in lungo che strabilia in Champions

è la rivelazione delladi quest'anno: 10 gol in 7 partite, 8 con la maglia del, dove si è trasferito a gennaio per 45 milioni tra clausola e bonus, nella sfida al Paris Saint-Germain. Ma Haaland due anni fa, prima di andare a giocare in Austria, poteva sbarcare nel nostro campionato.La rivelazione arriva da, che a Centro Suono Sport ha raccontato di come il centravanti norvegese, classe 2000, due anni fa fu proposto a Monchi, all'epoca direttore sportivo giallorosso, ma il club disse di no. «Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l'ipotesi e lo prese il Salisburgo», ha detto Nela.Un rimpianto vero per i tifosi della Roma, se si pensa che Haaland, già rivelazione degli Europei Under 20 la scorsa estate, è uno dei prospetti più interessanti di tutta Europa, e dopo il suo passaggio al Borussia ha ulteriormente aumentato il suo valore. Poteva arrivare per 4 milioni, ma ora vale 20 volte tanto.