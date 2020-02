Alla scoperta di Haaland, il re di Dortmund campione di salto in lungo che strabilia in Champions

Le prime pagine dei giornali parlano dell'impresa di Erling Haaland , autore della doppietta con cui ieri il suo Borussia Dortmund ha battuto 2-1 il Psg di Neymar, ma l«Haalienò come è stato ribattezzato sui social non stupisce solo per i gol: 29 presenze e 39 gol in stagione. In Germania è stato il primo a realizzare la tripletta più veloce nella storia della Bundesliga. E in C hampions è già a 10 gol in 7 partite. A 19 anni e 212 giorni, Haaland è il secondo giocatore più giovane a raggiungere i 10 gol in Champions League, dietro la star del Psg Kylian Mbappe, che lo ha fatto all'età di 18 anni e 360 ​​giorni. Il bomber norvegese, figlio d'arte, nato in Inghilterra perché il padre giocava nel City, lo scorso maggio ha segnato 9 gol all'Honduras in una sola partita di Coppa del Mondo: per la categoria U20, e si tratta di un record assoluto.Inoltre lo stupefacente Haaland ha fatto registrare il tempo astronomico di 6.64 secondi per percorrere 60 metri in occasione di un contropiede contro il Psg. E ieri sera su, uno scout norvegese ha rivelato anche un retroscena particolare su