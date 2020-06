Napoli, in gelateria il gusto CR7: «Ma solo in cono per assenza di... coppe». Il tweet di Gino Rivieccio





gusto a base di cioccolato dedicato alla stella della Juventus

Genialità partenopea in gelateria. pic.twitter.com/EbZOt3e7Dy — GINO RIVIECCIO (@GinoRIVIECCIO) June 20, 2020





E qui parte l'ironia tipica dei napoletani, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia vinta proprio dal Napoli contro la Juventus di Cr7 ai rigori all'Olimpico di Roma. Uno sfottò dal sapore decisamente dolce. Pare, tra l'altro, che tra i tifosi napoletani il gusto vada per la maggiore... Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 17:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA «Gusto CR7 disponibile solo nel cono per mancanza di Coppe». Il comico e tifosissimo del Napoli Gino Rivieccio rilancia sui suoi social il cartello esposto in una gelateria nel cuore di Napoli dove si sono inventati undedicato alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo . Ma niente coppe...E qui parte l'ironia tipica dei napoletani, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia vinta proprio dal Napoli contro la Juventus di Cr7 ai rigori all'Olimpico di Roma. Uno sfottò dal sapore decisamente dolce. Pare, tra l'altro, che tra i tifosi napoletani il gusto vada per la maggiore... POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..