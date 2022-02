Conflitto Russia-Ucraina, Andriy Shevchencko il suo messaggio: «Orgoglioso della mia gente, uniti vinceremo»

La Russia ha invaso l'Ucraina. La guerra che era nell'aria, ormai, da giorni è ufficialmente iniziata nelle prime ore di questa mattina, giovedì 24 febbraio. Le prime immagini dei bombardamenti hanno segnato il triste risveglio di tutto il mondo. Bombe, uccisioni e feriti si stanno riproponendo in Europa, aprendo uno scenario che l’Italia si era lasciata alle spalle. E i vip nostrani si stringono attorno alle vittime e commentano la guerra.

Uno dei primi a commentare sui propri social è stato Andriy Shevchencko, ex stella del Milan, ma anche allenatore della nazionale ucraina e più recentemente del Genoa. «L'Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese - scrive su Instagram il vincitore del Pallone d'oro del 2004 -. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Questa è la nostra risorsa più importante! oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. Nell'unità vinceremo! Gloria all'Ucraina!».

Dalle parole patriottiche e commosse di chi la guerra la vivrà in casa sua, come Shevchencko, a chi mai avrebbe pensato di svegliarsi una mattina di febbraio del 2022 e sentir parlare di guerra, legge marziale e aggressione. Simona Ventura sul suo profilo Instagram decide di ripercorrere i passaggi più importanti verso l'inizio di una guerra che si preannuncia drammatica per l'Europa e il mondo intero. «Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì #guerra, #leggemarziale, #aggressione - scrive la Simo nazionale visibilmente scossa dalla notizia -. La #guerra è tornata in #Europa, la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti dì #putin: "ho qualche parola per chi fosse tentato dì interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi dì ostacolarci, o peggio, dì minacciare il nostro Paese, e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà a conseguenze che non avete mai visto nella storia". Prego affinché la diplomazia riesca ad alimentare la sempre più piccola fiamma della speranza dì un #cessateilfuoco».

Che giorno triste, che cosa terribile. pic.twitter.com/DLogSxHn9d — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 24, 2022

Tanti vip stanno commentando la notizia. Dal cantante Cesare Cremonini che commenta sgomento la notizia delle ultime ore: «Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa». Ad Alessandro Gassmann che invece pubblica una sola e significativa parola «PEACE». Ad Alessia Marcuzzi che con estremo realismo definisce questo giorno come «triste e terribile». Il mondo dello spettacolo, esattamente come quello politico sono sconvolti dalla mossa di Putin e da tutti gli innocenti che ne pagheranno il prezzo più alto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 12:44

