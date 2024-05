Guarin: «Sono un alcolizzato, ho perso tutto e ho dovuto chiedere aiuto». Il racconto dell'ex Inter

di Redazione web

Rivelazione sorprendente da parte dell'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin. Il colombiano ha ammesso di essere vittima dell'alcol e di come questo gli abbia rovinato la vita. Lo ha fatto raccontandosi in un'intervista a Semana.com.

La rivelazione di Guarin

«Come sto oggi? Sono felice, non lo cambierei per nulla al mondo. Vivo giorno per giorno. Voglio davvero poter vivere una vita normale, calma e pianificata. Oggi sono completamente in pace e desideroso di vivere la vita di una persona normale, una persona che si alza, si allena, lavora, torna a casa la sera e si riposa. Non avevo una vita normale. Niente mi disturba oggi. Vivo una vita in pace con me stesso. Anche se il calciatore non vive una vita normale al 100%. Quando mi sono ritirato dal calcio e soprattutto nel modo in cui mi sono ritirato, che non era appropriato, mi è rimasta la sensazione di dire 'cosa faccio adesso?' Per 20 anni il mio obiettivo è stato dedicarmi al calcio ed è quello che so fare. Inoltre, non mi ero preparato per altre cose». Poi prosegue: «Sono rimasto impotente e ho preso decisioni sbagliate. Ho deciso di aggrapparmi all'alcol, ho preso decisioni sbagliate ferendo molte persone».

Poi ammette a cuore aperto: «Sono un alcolizzato al cento per cento. Sono un alcolizzato e lo ammetto. Sono un dipendente in via di guarigione. Ricordo cosa non è stato fatto bene, cosa è stato fatto male. L’apprendimento è una grande motivazione. Sono stato un alcolizzato sociale per diversi anni.

Guarin prosegue nel racconto: «Non lavoravo più, avevo perso la mia dignità, la mia cerchia sociale ristretta, la fiducia delle persone care e la cosa più importante, i miei tre figli. Ho dovuto chiedere aiuto, lo avevo già fatto diverse volte, ma avevo ricadute. Ho dovuto arrendermi e donarmi al mio sé superiore, ad alcuni professionisti con cui sto lavorando per poter rimediare a tante cose, soprattutto accettarmi. Ho già bussato alla porta del diavolo e non è il massimo». Poi aggiunge: «Ho veramente paura di due cose: la morte e il carcere. Ho una frase, l'ho scritta io stesso: “Ho paura della morte e del carcere e, senza saperlo, vivevo in un carcere condannato a morte”».

Guarin rivela: «Zanetti e Cordoba mi hanno aiutato»

«So chi sono i miei amici, quelli che vogliono vedermi stare bene. Ci vuole tempo per capirlo. So chi c'era nei miei momenti peggiori. Mi sono stati accanto Falcao, James, Juan Fernando Quintero, Ospina, Cuadrado, Zanetti, Córdoba e altri che erano lì saldi e bravi in ​​quei momenti bui. Erano disponibili ad aiutarmi. Altri, senza dire una parola, se ne sono andati. Non erano amici».

