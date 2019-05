Guardiola pronto al rinnovo col City: 115 milioni in cinque anni

Un accordo monstre. Altri cinque anni al City, con ingaggio moltiplicato. Guardiola, scrivono in Inghilterra, pronto a firmare il prolungamento con i Citizen, Pep resterà dunque in Premier perché, così riporta il Sun, i Citizens vogliono ricoprire d'oro Pep: si parla di 5 anni a 115 milioni di euro, ossia 22 milioni a stagione circa. Stipendio aumentato di più di cinque milioni rispetto a quelli che guadagna attualmente. Non è un problema in questo senso il fatto che la Uefa possa escludere il City dalla prossima Champions. Guardiola resta, con la Juve che dovrà arrendersi. Almeno per ora Lunedì 20 Maggio 2019, 14:26







