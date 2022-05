Guardiola, frecciatina a Mourinho: «Anche la Roma ha speso tanto, ma non è in Champions»

Pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'immortale Real Madrid, capace di portare la gara di ritorno ai supplementari con due gol in tre minuti al 90°, torna a parlare Pep Guardiola, manager del Manchester City, e si lascia scappare una frecciatina all'eterno rivale Jose Mourinho e alla Roma.

Guardiola, frecciatina a Mourinho e alla Roma

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani pomeriggio contro il Newcastle, Guardiola è tornato sull'eliminazione respingendo il parere di chi parlava di fallimento per la finale sfuggita all'ultimo respiro. «La gente dice che dal momento che questa squadra non ha vinto la Champions si tratta di un fallimento, sono totalmente in disaccordo ma lo accetto, non farò dibattiti su chi ha ragione o torto», ha detto Guardiola. «Io sono sempre affamato di vittorie, so che la gente qui è ossessionata dalla Champions - ha aggiunto - il giorno in cui la vinceremo, sono sicuro che diranno che è stato perché abbiamo speso tanti soldi e non per il lavoro che c'è dietro».

«Per me non è un discorso di soldi, i tifosi non lo capiscono: anche la Roma ha speso tanti soldi, ma non è in Champions League», ha detto Pep (per giunta un ex della Roma, nei suoi ultimi tempi da calciatore) non lesinando dunque una frecciatina a Mou. D'altronde fin dai tempi di Barcellona-Real Madrid (e prima ancora, in quella semifinale Barcellona-Inter del 2010), la rivalità tra i due è stata sempre marcata, spesso a colpi di attacchi reciproci davanti ai microfoni. Sono passati tanti anni, ma certe cose non cambiano mai.

