Guardalinee si presenta ubriaco alla partita: il video che ha fatto il giro del web

Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Repubblica Ceca, unsi è presentatoad una partita di un campionato giovanile. L'assistente dell'arbitro, in condizioni pessime, ha passato diversi minuti a barcollare sulla propria fascia di competenza prima dell'interruzione del match. Come si vede bene nel video che sta spopolando sui social, l'assistente non riesce a stare in equilibrio e cade diverse volte a terra prima dell'interruzione del gioco, sancita dall'arbitro per farlo accompagnare fuori dal campo.Milan Šefara, questo il suo nome, ha evidentemente esagerato nel prendere alla lettera il suo compito, cominciando ad alzare il gomito già prima della partita, non per sbandierare un fuorigioco, ma per brindare alla salute con i suoi amici. E l’associazione arbitrale ceca non l'ha presa benissimo, tanto da aprire un’indagine nei suoi confronti: rischia adesso una lunga squalifica.