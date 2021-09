Granit Xhaka positivo al Covid, Mourinho: «Fai il vaccino e riguardati»

Prima un'estate di corteggiamenti (non andati a buon fine), poi il consiglio sui social. Dopo la notizia della positività al Covid di Granit Xhaka, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha voluto mandare un messaggio al capitano della nazionale Svizzera su Instagram.

«Fai il vaccino e riguardati», ha scritto José Mourinho commentando l'ultimo post di Granit Xhaka. Il tecnico portoghese aveva indicato il centrocampista di origini albanesi come primo rinforzo per il centrocampo giallorosso, ma la resistenza dell'Arsenal, club per cui gioca Xhaka, ha fatto sì che alla fine restasse a Londra.

Granit Xhaka è stato l'unico componente della nazionale elvetica a rifiutare la vaccinazione. Per il vaccino, però, ora si dovrà attendere qualche mese, alla luce dell'infezione e della futura immunizzazione naturale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 10:14

