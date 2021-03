Gotti, cena con amici: multato per violazione norme anti-Covid

Una cena con sette amici a Luca Gotti costa 400 euro. L'allenatore dell'Udinese è stato multato dopo una serata trascorsa in un appartamaento privato nel centro di Udine. La sanzione la notte scorsa da parte dei Carabinieri del Comando provinciale che erano stati allertati dai vicini di casa, che lamentavano musica ad alto volume e vociare di numerose persone, anche a ora tarda, in violazione della normativa che prevede il divieto di circolazione dalle 22 alle 5.

I militari dell'Arma hanno accertato che 8 dei commensali non risultavano residenti nel palazzo e li hanno sanzionati per 400 euro l'uno. Un inconveniente per Gotti, che sabato sera aveva confermato l'ottimo momento della sua Udinese con il 2-0 alla Dacia Arena contro il Sassuolo: l'ultima sconfitta dei bianconeri risale al 14 febbraio contro la Roma all'Olimpico. Da quel giorno due vittorie e due pareggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA