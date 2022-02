Inter, parla Gosens: «Per venire in nerazzurro ho rinunciato alla Premier League»

L'Inter? Troppo bello. Al Newcastle ho preferito vincere in nerazzurro sulle orme di Brehme. Tedesco e laterale sinistro col vizio del gol, proprio come il campionissimo dell'Inter del Trap. Robin Gosens è stato il grande colpo ad effetto di Suning nella finestra di gennaio ed è stato pazzesco, una bellissima sorpresa -la chiosa dell'ex Atalanta a Kicker-. Non mi aspettavo nemmeno l'offerta del Newcastle, tanti soldi (1 milione in più rispetto ai 2,5 più bonus messi sul piatto dai nerazzurri), che ho rifiutato per il mio meraviglioso trasferimento all'Inter. Inzaghi mi ha dimostrato fin da subito di avere piani precisi per me, ho privilegiato il progetto. Prima in condivisione di fascia con Perisic, poi da prima scelta a sinistra da luglio e dalla stessa parte -ha proseguito Gosens-. La prima cosa che mi ha detto il mister è stata: Finalmente non mi segnerai altri gol contro. In totale 37 coi club, 2 in Nazionale, per il difensore tedesco, 24 nelle ultime 4 stagioni di A con la Dea. E un dato in comune con Andy Brehme, un idolo dell'Inter, 68 reti in carriera. E anche a me piacerebbe scrivere pagine di storia con questo club -ha concluso Gosens-. Tornerò in gruppo la prossima settimana, per la seconda gara con il Liverpool dovrei esserci. Per Inzaghi e gli altri il prossimo appuntamento è invece stasera (ore 21 diretta tv Canale 5, arbitro Di Bello), contro la Roma di Mou, al primo ritorno da ex a San Siro, per i quarti di Coppa Italia. Dopo un derby perso immeritamente, voglio vedere spirito di rivalsa contro una squadra forte e allenata da un grandissimo tecnico come Josè -ha chiosato Inzaghi a Sportmediaset-. La coppa è un obiettivo importante, dobbiamo essere quelli degli ultimi 6 mesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 09:11

