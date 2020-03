Il futuro è il tedesco Goetze

Sarà un mercato difficile, ma non per questo bloccato. Tra i danni enormi provocati dalla pandemia e la trattativa per la cessione del club a Friedkin ormai arenata la Roma cerca di programmare la prossima finestra (che potrebbe durare fino a gennaio) tra mille difficoltà. Una soluzione può arrivare dal mercato dei parametri zero. E tra i nomi nel taccuino del ds Petrachi spicca il nome di Mario Goetze, l’eroe del Mondiale 2014 della Germania in procinto di lasciare il Borussia Dortmund dopo mesi di (quasi) anonimato conditi da 3 gol in 13 partite. Il centrocampista, autore del gol in finale contro l’Argentina, ha solo 27 anni e a giugno lascerà la Bundesliga per un’avventura all’estero. L’Italia è tra i suoi obiettivi principali, e la Roma ha già mosso i primi passi per superare la concorrenza di Napoli e Inter. C’è da lavorare solo sull’ingaggio di Goetze che al Dortmund guadagnava circa 6 milioni a stagione. Impensabile arrivare a quelle cifre visto pure il rendimento in calo dell’ex giocatore del Bayern Monaco, ma 4 milioni (soprattutto se la Roma dovesse liberarsi di Pastore) sembrano adeguati all’operazione. Altri giocatori “a zero” nel mirino per la prossima stagione sono: Bonaventura del Milan, Pedro in uscita dal Chelsea e il difensore Vertonghen soprattutto se dovesse sfumare il riscatto di Smalling. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 17:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA