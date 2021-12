Globe Soccer Awards, trasmessi in diretta da Helbiz Live in Italia, in USA e in tutto il Mondo

Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media (la divisione Media del gruppo Helbiz) e GS Awards per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione dei Globe Soccer Awards in Italia, USA e resto del Mondo (escluse MENA e Africa), in onda su Helbiz Live il 27 dicembre in diretta e on demand nei giorni a seguire. Inoltre, il gruppo Helbiz è stato selezionato come Gold Sponsor dei Globe Soccer Awards, insieme a prestigiosi brand industriali internazionali.

I Globe Soccer Awards sono tra i più esclusivi e rinomati riconoscimenti calcistici, assegnati annualmente dall'organizzazione Globe Soccer. A fare da cornice alla dodicesima edizione, che celebra il ritorno alle attività calcistiche in tutto il mondo nel secondo anno di pandemia, l’Armani Pavilion presso l’Armani Hotel di Dubai, situato all’interno del Burj Khalifa, grattacielo simbolo di una città proiettata verso il futuro. I migliori atleti e le squadre vincenti del 2021 saranno scelti da una giuria di esperti e dagli appassionati di tutto il mondo, che contribuiranno a selezionare i finalisti esprimendo la propria preferenza attraverso il sito ufficiale dei Globe Soccer Awards, e che potranno seguire la premiazione in diretta su Helbiz Live. Le votazioni dei tifosi si chiuderanno oggi 21 dicembre, seguiranno nei prossimi giorni quelle della giuria.

In base all'accordo, Helbiz Live, l'innovativa piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento gestita da Helbiz Media, trasmetterà live da Dubai la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, il 27 dicembre, in Italia, USA e resto del Mondo (escluse MENA e Africa). I contenuti saranno poi disponibili on demand su Helbiz Live per 60 giorni. Helbiz sarà inoltre tra i prestigiosi Gold Sponsors dell’evento.

Helbiz Live offre così a tutti gli abbonati l'accesso a uno degli eventi annuali più importanti nel mondo calcistico, ampliando la propria offerta di contenuti per soddisfare le esigenze e le passioni dei suoi abbonati e trasmettendo live e on demand i Globe Soccer Awards in tutto il Mondo. "Helbiz Live si arricchisce di nuovi eventi calcistici internazionali, ampliando il palinsesto con ulteriori dirette e contenuti di prestigio", ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. "I Globe Soccer Awards sono seguiti in tutto il mondo e da anni si sono affermati come evento di forte appeal sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori. Sono sicuro che sarà un appuntamento molto gradito ai nostri users durante le vacanze di Natale.”

"Siamo orgogliosi di collaborare con Helbiz Live ed espandere la portata dei Dubai Globe Soccer Awards a più continenti”, ha commentato Tommaso Bendoni, CEO dei Globe Soccer Awards. “Con questa partnership, speriamo di celebrare lo sport con i fan di tutto il mondo e di far crescere la nostra comunità, coinvolgendola anche attraverso le nostre piattaforme."

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 14:33

