Gli Autogol, ecco il nuovo libro Pallonate Spaziali

Conosciutissimi tra tifosi, addetti ai lavori e semplici navigan ti del web, Gli Autogol ormai da anni, mese dopo mese, guadagnano follower e macinano visualizzazioni. Pallonate Spaziali è un fumetto che racconta le vicissitudini degli alieni che hanno deciso di invadere la Terra, ma non vogliono conquistare gli umani: vogliono dimostrare di essere superiori, affrontando i terrestri nello sport più popolare del pianeta, il calcio.

E così, davanti all’umanità terrorizzata, lanciano una sfida ai protagonisti del campionato più bello e competitivo. Ma hanno commesso un errore: sono convinti di essere arrivati nell’anno 2000, mentre in realtà è il 2021. Il campionato più bello a inizio millennio era la Serie A italiana, ma anche se ora le cose sono cambiate è troppo tardi: il calcio italiano deve riorganizzarsi per sfidare gli alieni e salvare il pianeta. Chi sarà l’allenatore? Quali i giocatori prescelti? I protagonisti di casa nostra riusciranno a trovare unità per compiere questa grande missione? Gli Autogol, il trio comico-calcistico più famoso d’Italia, trasformano le loro celebri parodie in un’esilarante storia a fumetti, che farà impazzire i loro fan più giovani.

ElectaJunior

144 pp.

16,90 €

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA