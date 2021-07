Gli Autogol, arriva l'agenda 2021-22

Conosciutissimi tra tifosi, addetti ai lavori e semplici naviganti del web, Gli Autogol ormai da anni, mese dopo mese, guadagnano follower e macinano visualizzazioni. Questo diario accompagnerà i loro più giovani fan, non solo durante il periodo scolastico, ma per 16 mesi, con sezioni dedicate agli appunti di calcio e fantacalcio, spunti comici sui personaggi storici e del momento, e le vignette a tutta pagina di Michelangelo Manente.

Tante rubriche caratterizzano l’agenda scolastica e allo stesso tempo ‘sportiva’: Tipi da campetto in cui i ragazzi potranno riconoscere e identificare i loro amici e compagni di squadra; la sezione dedicata ai fantaallenatori; la rubrica Federico Buffa racconta nella quale la parodia del grande giornalista storpia la storia di personaggi come Ronaldo, Ibrahimovic e Michael Jordan. Ogni giorno i giovani sportivi e appassionati di calcio troveranno, come in un vero e proprio calendario, il compleanno di calciatori, allenatori del momento e grandi protagonisti della storia dello sport. In più, anniversari e momenti amarcord di partite indimenticabili per i tifosi.

ElectaJunior

336 pp.

14,90 €

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA