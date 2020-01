Falcao e De Rossi, il selfie tra Giuseppe e Daniele che fa sorridere i tifosi della Roma

Venerdì 17 Gennaio 2020, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un'accoppiata che fa sognare. Soprattutto i tifosi giallorossi, ovviamente., che proprio sulle pagine di Leggo ha intervistato - all'interno della rubrica "Padri e Figli" - Ettore Viola, figlio del grande presidente giallorosso Dino, e Carlo Liedholm, figlio di Nils, ha postato sulla propria pagina Facebook un selfie che lo ritrae insieme aI due, che si conoscono da anni, non si vedevano dai tempi della partita di Champions Leaguequando Falcao Jr, come un tifoso qualsiasi, aveva seguito la Roma in Coppa, per poi andare in albergo a salutare alcuni giocatori giallorossi. È stato proprio De Rossi - in questo caso - a richiamare l'attenzione di Giuseppe Falcao, chiamandolo con un «Ehi, Giuseppe ciao».Grande la sopresa per il giovane figlio dell'ex centrocampista giallorosso, che voltatosi ha trovato davanti a se il sorriso sornione di. D'obbligo quattro chiacchiere sul, da cui De Rossi è appena tornato e cheha avuto modo di frequentare quando è stato in Brasile; terra che ha frequentato poco ma alla quale comunque, come ha raccontato in un'intervista a Leggo , si sente molto legato.E la Roma? «No, non abbiamo parlato di Roma», giura Giuseppe che, discreto come al solito, non ha rivelato altri particolari del suo incontro con l'ex capitano giallorosso.