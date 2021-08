Giroud trascina il Milan: doppietta nel 2-1 al Panathinaikos

Olivier Giroud trascina il Milan nell'ultimo test estivo prima dell'esordio in campionato (lunedì 23 agosto contro la Sampdoria). L'attaccante francese ha messo a segno una doppietta nella sfida giocata contro il Panathinaikos al Nereo Rocco di Trieste, vinta dai rossoneri per 2-1. Senza gli infortunati Ibrahimovic e Kessie, per il tecnico Stefano Pioli è stata l'occasione per le ultime prove verso la gara contro i doriani: buone risposte in particolare da Giroud, già in clima campionato con la doppietta decisiva. Nel finale, dopo la classica girandola dei cambi, i greci hanno accorciato le distanze con Ioannidis, su un pasticcio in fase di impostazione di Tatarusanu, che era subentrato a Maignan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 22:53

