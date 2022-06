Giorgio Chiellini vola a Los Angeles: e ITA sui social punge Ryanair. «Lo portiamo noi»

Giorgio Chiellini è un giocatore dei Los Angeles FC. L'annuncio social arriva proprio dallo stesso giocatore che, dopo aver svestito i panni (bianconeri) di difensore centrale della Juventus, è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura a stelle e strisce. Ma il suo annuncio, oltre a suscitare emozioni contrastanti tra i vari tifosi, ha scatenato anche un battibecco social tra due compagnie aeree: Ryanair e ITA Airways. Il motivo del contendere? Chi accompagnerà il calciatore oltreoceano.

Ci dispiace, purtroppo non possiamo portarti a LA 🥲 https://t.co/CYOMRQnNpv — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) June 14, 2022

Tutto inizia dal Tweet di Ryanair Italia, sempre molto attenta agli annunci social delle celebrità e pronta a commentare con ironia a riguardo. In questo caso la compagnia low cost ha commentato il passaggio di Chiellini a Los Angeles con un: «Ci dispiace, purtroppo non possiamo portarti a Los Angeles» con tanto di faccina triste.

Amici di @Ryanair_IT LA non è per voi 😬. A portare @chiellini in California, ci pensiamo noi 🇺🇸, voi continuate a fare i meme 😉 https://t.co/FoZLqa0okP — ITA Airways Risponde (@ITAAirways) June 20, 2022

E a prendere la scia della compagnia aerea, a prezzi stracciati, ci ha pensato ITA Airways che a gamba tesa ha fatto presente alla rivale che i voli intercontinentali non sono affar loro. «Amici di Ryanair Los Angeles non è per voi. A portare Giorgio Chiellini in California ci pensiamo noi, voi continuate a fare i meme».

Un battibecco social simpatico che ha attirato l'attenzione di molti utenti di Twitter. I toni ironici utilizzati da ITA Airways non sembrano celare malumori tra le due compagnie, chissà se Ryanair però continuerà a reggere il gioco o se i toni si inaspriranno. Del resto la frecciatina finale nel tweet di ITA Airways difficilmente sfuggirà agli addetti alla comunicazione social di Ryanair.

