Giorgio Chiellini e l'addio definitivo: svuota l'armadietto della Juve. Il commovente post sui social

Adesso Giorgio Chiellini è un ex giocatore della Juventus. Il difensore ha postato su Instagram l'immagine del suo armadietto vuoto alla Continassa insieme a due cuori bianco e nero e ad una faccina in lacrime. La commozione è proseguita nei commenti sotto al suo post, con i tifosi che continuano a dedicare messaggi d'affetto e di stima al 37enne livornese prossimo ad accasarsi al Los Angeles Fc.

L'ultimo gesto simbolico del difensore che lascia la Juventus per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti, con la maglia dei Los Angeles. Ha voluto immortalare anche questo ultimo ricordo, il difensore, un ultima istantanea di una carriera fatta di emozioni e successi. L'armadio ormai vuoto, il borsone dell'ultima gara con la Nazionale. Non ci sono didascalie a corredo, è il caso di dire che a parlare sono proprio le immagini.

UNA NUOVA CARRIERA IN USA

A 37 anni, Giorgio Chiellini non ha ancora voglia di smettere e per lui si aprono le porte di un futuro a stelle e strisce. E tenterà l'ultima avventura della sua carriera calcistica. Con i Los Angeles Fc. Sbarcherà nel campionato americano in attesa di tornare, probabilmente in veste di dirigente, alla Juventus. Se in Nazionale è al quarto posto nella classifica dei giocatori con più presenze (117 e 8 gol), con la maglia bianconera chiude con 425 partite giocate, dal 2005, e 27 reti all'attivo. E adesso è pronto a sbarcare oltreoceano cercando di aggiornare ancor di più il suo palmarés.

