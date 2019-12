Un altro episodio di razzismo, stavolta riguarda un nazionale del Bahrain , Sayed Baqer: è stato squalificato per dieci partite dalla Fifa, oltre ad un'ammenda di 30mila franchi svizzeri, per un gesto razzista. Dopo la partita di qualificazione al Mondiale 2022 del 14 novembre scorso a Hong Kong (finita 0-0), il difensore si era rivolto verso gli spettatori e aveva mimato gli occhi a, un gesto considerato dalla Fifa «condotta discriminatoria». Per la stessa partita, la Fifa ha multato con 30 mila franchi svizzeri la federcalcio di Hong Kong per i fischi rivolti dal pubblico all'inno cinese, ritenuti una violazione delle norme su «ordine e sicurezza».