Gino e Gina, uniti in matrimonio e nel tifo: a 75 anni sempre in curva Nord

La fede per il Lecce concentrata in un’istantanea. Sotto braccio da una vita e accomunati dall’amore per i colori giallorossi. Hanno assistito a Lecce-Vicenza in curva nord, la loro seconda casa, nonostante il gelo dell’inverno sconfitto dal fuoco della passione per la squadra del cuore.

Cuori giallorossi senza età

Perché il tifo, quello vero, non ha età e non conosce temperature. Gino e Gina Guerrieri, di Carmiano, di anni ne hanno 75 a testa, ma hanno promesso che continueranno ad andare allo stadio finché la salute lo consentirà. Come da sempre del resto. Zero televisione. Il Lecce lo hanno sempre seguito dal vivo.

La sorpresa dell'Us Lecce

La coppia salentina ha emozionato l’Us Lecce e in particolare il presidente Saverio Sticchi Damiani che, stamattina, ha fatto visita in casa dei coniugi portando loro dei doni. Una dimora tappezzata da ricordi a tinte giallorosse. Lui possiede un’auto rossa e lei ne ha un’altra: chiaramente gialla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA