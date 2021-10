Gigio Donnarumma fischiato a San Siro: buu dagli spalti prima di Italia-Spagna

Alla fine ciò che Gigio Donnarumma non avrebbe mai voluto, è successo. Alla lettura delle formazioni di Italia-Spagna, con gli spalti di San Siro che si stavano riempiendo di tifosi a una ventina di minuti dal fischio d'inizio, buu e fischi si sono levati all'indirizzo dell'ex portiere del Milan, passato quest'estate al Paris Saint-Germain.

L'addio del portiere al Milan è una ferita aperta per la Milano rossonera, oggi sicuramente presente a San Siro per assistere a Italia-Spagna. Donnarumma difende la porta azzurra nella semifinale di Nations League ma la sua cessione condiziona comunque l'accoglienza nello stadio milanese, nella partita del suo ritorno. Quando, al termine del riscaldamento, il volto del portiere è stato inquadrato nel maxi schermo sono tornati a sentirsi ancora fischi. Per il portiere campione d'Europa, non sarà una serata facile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 20:42

