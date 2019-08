Gigi Simoni, come sta l'ex allenatore dell'Inter. La moglie: «Speranze? Ne abbiamo sempre»

Venerdì 23 Agosto 2019, 17:10

, l’ex allenatore dell’Inter di RonaldoLe sue condizioni, come spiegato dalla moglie, non sono delle migliori: fan e vecchi tifosi dell’allenatore che nel 1998 sfiorò lo scudetto con l’Inter, sono in ansia per la salute di Gigi, oggi 80enne.La moglie, al quotidiano La provincia di Cremona, ha spiegato come le condizioni di Simoni siano ancora molto gravi: «Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno, ma è ancora in gravi condizioni», ha detto Monica, che ha raccontato la grande vicinanza dei tifosi al tecnico. «Alcuni sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale, gli hanno portato palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento».Quel malore, un ictus, avvenuto il 22 giugno, è stato un duro colpo per la salute di Simoni, e il quadro clinico resta preoccupante: «Non possiamo parlare di un percorso in discesa, ma siamo qui. Speranze? Sempre», ha concluso la signora nelle sue dichiarazioni al quotidiano cremonese.