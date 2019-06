Gigi Simoni, come sta l'ex allenatore dell'Inter. La famiglia: «Chiediamo riserbo»

Ieri i familiari di Simoni hanno ricevuto in ospedale le visite dell'ex patron nerazzurro, Massimo Moratti, dell'ex difensore interista Ciccio Colonnese e del giornalista Paolo Brosio, addetto stampa del Pisa quando l'ex allenatore guidò il club alla promozione dalla serie B alla serie A.

Come sta, l'ex allenatore dell'Inter che nel 1998 sfiorò uno storico scudetto perso tra le polemiche contro laDopo il malore accusato venerdì scorso nella sua abitazione di San Piero a Grado, provincia di Pisa, Gigi Simoni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa.La famiglia, che «ringrazia per le manifestazioni di grande affetto dimostrate in questi giorni, in tante forme e da tantissime persone», in un comunicato ha chiesto però «che d'ora in avanti sia mantenuto assoluto riserbo sulle condizioni cliniche del proprio congiunto», ha reso noto l'ufficio stampa del'Azienda ospedaliero universitaria pisana.