Gigi Riva in ospedale dopo un malore in casa. L'ex campione del Cagliari e della Nazionale sarà operato al cuore

Paura per Gigi Riva. L'ex campione del Cagliari e della Nazionale è ricoverato da ieri in ospedale nel capoluogo sardo. Due giorni fa si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Un malore improvviso che ha spaventato molto i familiari. L’intervento dei sanitari è stato immediato e Riva, che compirà 80 anni il 7 novembre, è stato ricoverato. Ora la situazione sembra più tranquilla. L'attaccante, per tutti e da sempre il leggendario "Rombo di tuono", è stata sottoposto a una serie di controlli preliminari in vista di un piccolo intervento al cuore al quale dovrà sottoporsi a breve.

Il miglior attaccante italiano di sempre

Gigi Riva è in assoluto il miglior attaccante italiano di sempre.

Riva è tutt'ora il calciatore che ha realizzato il maggior numero di gol con la maglia della Nazionale. 35 gol in 42 partite. Numeri straordinari, imbattuti, e ottenuti nonostante un paio di serissimi infortuni - tutti con la maglia azzurra - che gli hanno stoppato la carriera. Con l'Italia ha vinto gli Europei del 1968 e ha disputato la finale dei Mondiali del 1970, segnò anche in Italia-Germania 4-3. Riva

