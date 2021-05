Gigi Buffon saluta per sempre la Juve: «Tolgo il disturbo». Ma non si ritirerà

Si chiude per sempre un'epoca per la Juventus. Gigi Buffon lascia, stavolta definitivamente, il club bianconero in cui giocava da vent'anni, da quel lontano 2001 quando passò dal Parma alla Juve, e fatta eccezione per la stagione 2018/19 in cui ha militato nel Paris Saint-Germain. Buffon ha annunciato infatti che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i bianconeri: quelle contro Sassuolo, Inter e Bologna in campionato, e la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, saranno dunque le sue ultime partite con la Juventus.

«Quest'anno si chiude definitivamente la mia esperienza in bianconero - ha detto in un'intervista a bein Sports - Da questo punto di vista il mio futuro è molto chiaro. Siamo arrivati alla fine di un ciclo, ed è giusto che uno tolga il disturbo. Penso di aver dato tutto per questa maglia e questa società. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare». Buffon con la maglia della Juve ha vinto 10 scudetti, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane: ma il suo rimpianto resterà quello della Champions League, mai conquistata. Ora però resta da capire se l'ex portiere azzurro campione del mondo nel 2006 continuerà a giocare o se si ritirerà dal calcio: per ora più probabile la prima ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 14:09

