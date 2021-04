Giggs cacciato dal Galles dopo l'accusa di violenza sessuale

L'ex stella del Manchester United Ryan Giggs è stato formalmente incriminato per aggressione fisica ai danni di due donne. L'episodio risale allo scorso novembre quando le forze dell'ordine erano intervenute nella sua abitazione di Salford, a seguito della richiesta di aiuto da parte di due donne, tra cui la sua fidanzata dell'epoca, presunte vittime della violenza del gallese. Un’accusa che è troppo pesante per non avere delle conseguenze: pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato della Federcalcio gallese, che ha annunciato il suo esonero dalla panchina della nazionale. Il Galles è una delle avversarie dell'Italia nel prossimo campionato europeo di calcio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 18:45

